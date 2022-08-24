Manchester United gözünü kararttı! Antony için çılgın teklif...
İngiltere Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Manchester United, Carlos Casemiro'nun ardından Ajax forması giyen Antony için de kesenin ağzını açtı.
Premier Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Manchester United, Ajax'ın Brezilyalı yıldız Antony için Hollanda ekibine dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sporx'in haberine göre; Manchester United, Antony için Ajax'a 94 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Erik ten Hag'ın ısrarla istediği eski öğrencisi için kesenin ağzını sonuna kadar açan İngiliz devi, bu transferde mutlu sona ulaşmayı bekliyor.
Daha önce de Antony için Ajax'a 80 milyon euroluk transfer teklifinde bulunan Manchester United, Hollanda ekibinden ret yanıtı almıştı.
22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 12 gol 10 asistlik performans sergilemişti.
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