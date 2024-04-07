Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Chelsea deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Liverpool ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 3-1 mağlup etmişti.
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