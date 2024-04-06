Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya uçtu
Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.
Galatasaray kafilesi, yarın oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya uçtu.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.
Sarı-kırmızılı takımdan İcardi, Toreira ve Mertens alanda taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimler oldular.
Taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirip imza aldılar.
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