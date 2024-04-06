Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya uçtu

Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:43

Güncelleme: 06.04.2024 - 16:45

Galatasaray kafilesi, yarın oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya uçtu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.

Sarı-kırmızılı takımdan İcardi, Toreira ve Mertens alanda taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimler oldular.

Taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirip imza aldılar.