Manchester United'a hayat öpücüğü!
Premier Lig'de Manchester United, Tottenham deplasmanında 3-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk olduğu Tottenham'ı 3-0 yendi.
Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 39, Edinson Cavani'nin 64 ve Marcus Rashford'ın 86. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Manchester United, 17 puanla 5. sıraya çıktı. Tottenham ise 15 puanla 8. basamağa geriledi.
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