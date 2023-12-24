Manchester United'ın yeni hissedarı resmen açıklandı!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 20:01

Güncelleme: 24.12.2023 - 20:02

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da 13 aydır devam eden satış süreci tamamlandı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada kulübün yüzde 25'lik hissesinin petrokimya şirketi Ineos'un sahibi Jim Ratcliffe'e satıldığı belirtildi.

300 MİLYON DOLARLIK ÖDEME

Anlaşmaya göre Ratcliffe, kulübün futbol yönetiminde sorumlu olacak. Bu satın alma bir spor kulübünün azınlık hisselerine yapılan en pahalı yatırımı oldu.

Ratcliffe, Old Trafford'un gelecekteki yenileme çalışmaları için de 300 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.

Manchester United'ın sahibi Glazer ailesi, 2005'te kulübü 790 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.