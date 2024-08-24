Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü evinde yıktı!
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 2-0 kazandı.
Ege ekibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Dani Ramirez ve 43. dakikada Moryke Fofana kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Manisa FK, puanını 4'e yükseltti. Ligde galibiyetle tanışamayan Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Adanaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
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