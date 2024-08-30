Manisa'da penaltı kaçtı gol sesi gelmedi!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 23:09
Manisa'da penaltı kaçtı gol sesi gelmedi!
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Manisa'da Oğuz Gürbulak, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Manisa FK 5, Adanaspor ise 4 puana yükseldi.

Manisa, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Adanaspor ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.


Adanaspor haberleri Manisa FK haberleri Trendyol 1. Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler