Manisa'da penaltı kaçtı gol sesi gelmedi!
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Manisa'da Oğuz Gürbulak, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Manisa FK 5, Adanaspor ise 4 puana yükseldi.
Manisa, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Adanaspor ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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