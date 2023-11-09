Marcus Rashford, Galatasaray maçında yok!

Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Kopenhag maçında kırmızı kart gördü. İngiliz yıldız, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 00:03
Marcus Rashford, Galatasaray maçında yok!
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Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a konuk olan Manchester United'da Marcus Rashford, kırmızı kart gördü.

İngiliz futbolcu, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Rashford, grubun bir sonraki haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım'da karşı karşıya gelecek.


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