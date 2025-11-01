Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla dalyayı yaptı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında 74. dakikada oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına ulaştı.

Arjantin'in Rosario kentinde 19 Şubat 1993'te dünyaya gelen Icardi, kariyerinde Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydikten sonra 2022-2023 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olmuştu. Paris Saint-Germain'den önce kiralık, ardından bonservisiyle kadroya katılan golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

Türkiye'deki 4. sezonunu geçiren Icardi, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 74, Avrupa kupalarında 21, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer maçta görev aldı. Trabzonspor karşısında sahaya çıkarak 99 olan maç sayısını 100'e tamamlayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla "dalya" sevinci yaşadı.

Galatasaray taraftarı, Nef Stadyumu'nda Icardi'nin bu özel anını büyük coşkuyla kutladı. Arjantinli golcü, kariyerinde yeni bir kilometre taşına ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

GÖZÜ, HAGI'NİN REKORUNDA

Mauro Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte 99 resmi maça çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 67 gol kaydetti. Arjantinli oyuncu, 6 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

Icardi, Galatasaray'ın en golcü ikinci yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

İLK SEZONUNDA 23 GOL ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki ilk sezonunda 23 kez rakip fileleri sarstı.

Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gol kaydetti.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı.

Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol kaydetti.