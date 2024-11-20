Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması!
Mauro Icardi, Wanda Nara için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Mauro Icardi, Wanda Nara için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Arjantinli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı.
Arjantinli futbolcunun bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Etiketler: #mauro icardi #Wanda Nara #sosyal medya #galatasaray
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