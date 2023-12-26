Mauro Icardi'nin gözü morarmıştı: Galatasaray'dan TFF'ye şikayet!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:31

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbiden golsüz beraberlikle ayrıldı. 45 faul yapılan derbi maçı, sezonun en fazla faul çıkan karşılaşması olurken, Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da derbiye damga vurdu.

FOTOĞRAFTAKİ FARKLILIĞIN NEDENİ

Derbi maçta yüzüne darbe alan ve göz altında morluk oluşan Mauro Icardi’nin çok sinirlendiği öğrenildi. Paylaşım yapmaya hazırlanan ve kulüp yetkilileri tarafından ceza alabileceği düşünülerek engellenen Arjantinli oyuncunun, kendi telefonuyla çektiği fotoğrafın daha sonra resmi siteden yayımlandığı belirtildi.

Çekilen fotoğrafın selfie olması nedeniyle sol alttaki morluğun sağ alt gibi göründüğü ifade edildi. Daha sonra çekilen fotoğraflarda futbolcunun sol alt gözünde morluğun oluştuğu ve bunun da ilk yarıda Alexander Djiku’nun darbesi ile meydana geldiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, iddia edildiği gibi, ikinci yarıda direğe çarptığı pozisyon sonrası olmadığı vurgulandı.

GALATASARAY'DAN ŞİKAYET

Galatasaraylı yetkililerin de maçın devre arasında yayıncı kuruluşu aradığı ortaya çıktı. Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve tartışmalara neden olan pozisyonun farklı açılardan gösterilmemesi nedeniyle sarı-kırmızılıların, yayıncı kuruluşa tepki gösterdiği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, olayı beIN Sports’un Fransa’daki merkezine şikayet edecek. Diğer taraftan sarı-kırmızılıların, maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun’u da TFF’ye şikayet edeceği belirtildi.