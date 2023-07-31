Mehmet Can Aydın, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mehmet Can Aydın, resmi sözleşme ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:20
Mehmet Can Aydın, Trabzonspor için geldi!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, savunma hattını Mehmet Can Aydın ile güçlendiriyor.

Bordo-mavili takımın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki sağ bek İstanbul'a geldi.

Mehmet Can Aydın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.


Mehmet Can Aydın trabzonspor transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler