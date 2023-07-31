Mehmet Can Aydın, Trabzonspor için geldi!
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mehmet Can Aydın, resmi sözleşme ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, savunma hattını Mehmet Can Aydın ile güçlendiriyor.
Bordo-mavili takımın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki sağ bek İstanbul'a geldi.
Mehmet Can Aydın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.
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