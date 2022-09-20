Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim belgeseline: 'Tamamen zaman kaybı!'
Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Netflix tarafından hazırlanan 'Terim' belgeseli için yorumda bulundu. Demirkol, 'Terim' belgeselinin aslında bir belgesel olmadığını söyledi.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in Netflix'te yayımlanan belgeseline dair spor dünyasından yorumlar yapılmaya devam ediliyor. Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, belgeseli izlemenin 'Tamamen zaman kaybı' olduğunu dile getirdi.
Socrates YouTube kanalındaki Karşı Karşıya programında belgesele değinen Demirkol, şu yorumu yaptı:
"Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Şöyle bir durum var, bu bir belgesel değil. Fatih hoca bir mektup yazmış. Kendisini sevenlere, Galatasaraylılara, merak edenlere, Floransalılara bir mektup yazmış. 'Adana'dan çıktım, Türk futbolunun en iyi teknik direktörü oldum. Floransa'da kahraman oldum. Ben de size böyle bir mektup yazıyorum demiş' demiş. Ama bu 15 dakika da olabilirdi. Dört saat olmasına gerek yok. Bu bir belgesel değil, bu bir methiye. Güzelleme yani. Hatta methiye de denemez çünkü kendi kendisine yapıyor. Buna Divan Edebiyatı'nda 'Fahriye' deniliyor. Yani kendini güzelleme sanatı. Hoca kendisine bir güzelleme yazmış ve çekilmiş. Sakıncası var mı? Yok. Ama bu bir belgesel mi? Değil. Şiir olmuş bu. Neymar'ın belgeseline baktım, babasıyla kavgası bile var."
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