Merkezefendi'de eğitim kış spor okullarıyla devam edecek

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:48

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, fitness ve güreş branşlarında verilecek olan kış spor kurslarına kayıtlar başlıyor. Kış spor okulları kayıtları 20 Eylül Salı günü başlayıp 30 Eylül Cuma gününe kadar sürecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurslar 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

13 branşta açılacak olan kurslar, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Merkezefendi Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Spor Merkezi, Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Muratdede Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Karaman Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek.

Basketbol 7-17 yaş, futbol 7-14 yaş, tenis 7 yaş ve üzeri, satranç ve akıl oyunları 5 yaş ve üzeri, pilates 16 yaş ve üzeri, zumba 15 yaş ve üzeri, voleybol 9-16 yaş, badminton 7 yaş ve üzeri, robotik kodlama 6-12 yaş, halk oyunları 9 yaş ve üzeri, cimnastik 4-12 yaş, fitness 18 yaş ve üzeri(kadınlar) ve güreş kursuna 7-12 yaş arasındaki Merkezefendililer başvurabilecek.