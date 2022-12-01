Meksika'da Gerardo Martino dönemi bitti!

01 Aralık 2022 Perşembe, 07:58

Meksika teknik direktörü Gerardo Martino, Suudi Arabistna'a mağlup oldukları maç sonrası görevinin sona erdiğini söyledi.

Meksika Federasyonu'yla yaptığı anlaşmanın tamamlandığını belirten Martino, "Çok üzgünüz, anlatılması zor bir acı bu. Bugün hepimizin paylaştığı üzüntünün sorumlusu benim. Hakem bitiş düdüğünü çaldığında, Meksika teknik direktörlük görevim sona erdi. Turnuva başlamadan önce de zaten anlaşmamız böyleydi" diye konuştu.

2019 yılında Meksika'nın başında göreve gelen Martino, takımının başında çıktığı 66 maçta 2,09 puan ortalaması yakalamıştı.