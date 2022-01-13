Mercedes takım patronu Toto Wolff FIA ile görüşecek
Mercedes Formula 1 Takımı patronu Toto Wolff’un, Uluslararası Otomobil Federasyonu’ndan (FIA) Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi’nin görevden ayrılmasını isteyeceği öğrenildi.
Formula 1’de tüm takımlar yeni kurallar ile birlikte 2022 sezonuna hazırlanırken Mercedes’ten geçen sezona dair bir hamle geldi.
Ntvspor’un haberine göre, Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi’nin görevden ayrılmasını istiyor.
Haberde, Toto Wolff’un yeni FIA Başkanı Mohammed Bin Sulayem ile görüşeceği ve bu görüşmede yarış direktörü Michael Masi’nin görevden alınmasını isteyeceği öne sürüldü.
Formula 1’in 2021 sezonunun son yarışı Abu Dabi Grand Prix’de, pistte bulunan güvenlik aracının son turda içeriye girmesi kararını veren Michael Masi eleştirilerin odağında kalmıştı.
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