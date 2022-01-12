BBC: Lewis Hamilton henüz kararını vermedi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 11:30

İngiliz pilot Lewis Hamilton’ın 2022 Formula 1 sezonunda yarışmak için henüz kararını vermediği öne sürüldü.

BBC’nin haberine göre, Lewis Hamilton, geçen sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’si hakkındaki soruşturmanın sonucuna göre kariyerine devam edip etmeyeceğini belirleyecek.



Haberde, Mercedes takım patronu Toto Wolff’un Formula 1 şampiyonluğunu son yarışta Hollandalı rakibi Max Verstappen’e kaybeden Lewis Hamilton’ın halen hayal kırıklığı içerisinde olduğu sözlerine yer verildi.



BBC, Formula 1 yarış direktörü Michael Masi’nin geçen sezonki Abu Dabi yarışında kuralları doğru uygulamadığını öne sürerken Hamilton’ın bu sebeple Formula 1 yönetimine karşı güvenini kaybettiği ifade edildi.



Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise seçimle başa geçtikten beş gün sonra Hamilton ile iletişim kurduğunu ve şu anda iddialara cevap vermeye hazır olmadığını dile getirdi. FIA Başkanı, “Onu suçlayamayız. Durumunu anlayışla karşılıyorum” diye konuştu.



Lewis Hamilton’ın Mercedes Formula 1 Takımı ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

