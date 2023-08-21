Mert Günok: 'İstemediğimiz bir sonuç'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:15

Güncelleme: 21.08.2023 - 08:15

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, 1-1 eşitlikle tamamlanan Pendikspor mücadelesini değerlendirdi.

Mert Günok, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. İlk yarı kontrol bizdeydi. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Bu tarz maçlar, her zaman tehlikelidir. Skoru 2-3'e götürmeyince böyle olabiliyor. Son dakikadaki pozisyon penaltı mı bilmiyorum, henüz izlemedim. Bir de sayılmayan golümüz var, dışarıdan çevirildiği söylenen... Ne olursa olsun içeride yenmemiz lazımdı. Puan kaybından ötürü takım olarak üzgünüz" dedi.

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ"



Milli kaleci ayrıca, "İkinci yarı oyunun kontrolünü Pendik'e verdik. Neden olduğunu açıkçası bilemiyorum. Pendik daha çok topla oynadı, baskılar yetersiz kaldı. İstemediğimiz bir sonuç. Böyle olsun istemezdik ama maalesef oldu" sözlerini sarf etti.