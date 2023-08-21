Beşiktaş'tan sert tepki: 'Emek hırsızları'
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından Omar Colley'in iptal edilen golünün görüntüsünü paylaşarak tepki gösterdi.
Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı takım, mücadelede Omar Colley'in iptal edilen golünün görüntüsünü paylaştı.
Beşiktaş bu paylaşımında, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.
"VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN"
TFF'ye çağrıda bulunan Beşiktaş kulübü, "Pendikspor maçındaki aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün" ifadelerini kullandı.
EMEK HIRSIZLARI, BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ! pic.twitter.com/UCBjGVc5HR— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2023
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