Mert Günok: 'Sonuna kadar gideceğiz'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:20

Güncelleme: 03.07.2024 - 00:20

A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Mert Günok, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Günok karşılaşmayla ilgili, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Tecrübel file bekçisi ayrıca, ''Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz." dedi.