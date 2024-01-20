Mert Günok: 'Söyleyecek bir şey yok'
Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Pendikspor mağlubiyeti sonrası konuştu. Günok, 'Söyleyecek bir şey yok' dedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Pendikspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuştu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Mert Günok, şu sözleri kullandı;
"Çok söyleyecek bir şey yok. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Taraftarlarımızı bu sene çok üzdük. Bunun bir kez daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız."
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