Mert Günok: 'Söyleyecek bir şey yok'

Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:18

Güncelleme: 20.01.2024 - 21:18

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Pendikspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Mert Günok, şu sözleri kullandı;

"Çok söyleyecek bir şey yok. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Taraftarlarımızı bu sene çok üzdük. Bunun bir kez daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız."