Mert Günok'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'ye geri dönen Mert Günok, kulüp televizyonuna konuştu. 36 yaşındaki file bekçisi, futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyledi.

Mert Günok açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Kelimelerimi her zaman doğru ve özenli seçerek konuşmaya alışkın biriyim ama bugün benim için de çok duygusal bir gün. Yıllar sonra tekrar yuvama dönmek bana duygulu anlar yaşattı. Transfer sürecinde Başkanımız, Yöneticilerimiz sağ olsunlar çok ilgilendiler ve bu transfer noktalandı. Tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum.”

"ÇOK FAZLA YAŞANMIŞLIK VAR"

“Benim için burada çok fazla yaşanmışlık var. Uzun yıllar bu kulübün neredeyse tüm tesislerinde antrenman yaptım, tüm tesislerinde çalıştım ve A Takıma kadar yükseldim. A Takımda uzun bir süre bünyesinde bulundum. İlk imzamı attığımda hatta ilk altyapı imzamı attığımda bile benim için çok heyecanlı ve geleceğe umutla bakmamı sağlayan günlerdi. Hiç istemesem de buradan ayrılmayı, bir ayrılık yaşadım ama tekrar buraya geldiğim için bugünkü imza en az o günkü imzalar kadar çok değerli. İlk imzamı buraya atmıştım, bu da son imzam olacak."

TRABZON MAÇINDA KURTARDIĞI PENALTI

“O zamanlar bu kadar anlamlı olacağını kimse tahmin edemezdi, ben de tahmin edemezdim. ‘İyi ki olmuş’ diyorum. Evimin en özel yerinde diğer madalyalarımla beraber 2010-2011 şampiyonluk madalyası asılı duruyor. Her zaman gururla baktığım, benim için çok önemli olan bir şampiyonluk.”

UNUTAMADIĞI MAÇ

"Trabzonspor maçı. Orada çok anlamlı bir kurtarış oldu benim için. Penaltı kurtarmanın çok önemli olduğunu düşünmesem de o zamanlar bu kurtarış bizim için çok önemli bir senenin sonunu getirmişti. O yüzden benim için en anlamlı maç budur.”

FENERBAHÇE'DE FORMA REKABETİ

“Dünyaca ünlü, dünyada kendini kanıtlamış, birçok başarısı olan bir kaleciyle çalışmak benim için güzel bir deneyim olacak. Bireysel ve takımca yaşadığı başarıları tabii ki kimse inkâr edemez. O yüzden çok iyi bir kaleciyle çalışacak olmanın da mutluluğu içerisindeyim. Tarık da keza öyle, ligde birçok takımda birçok kez süre almış, o da Fenerbahçe altyapısından çok sevdiğim bir kardeşim. Altyapıdan çıkan diğer kalecilerle beraber umarım Fenerbahçe’ye uzun süre hizmet etmek istiyorum.”

"BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM"

“İlk imzam burayaydı. Fenerbahçe’yle beraber futbol hayatıma başladım, Fenerbahçe’yle beraber de futbolculuk hayatıma son noktayı koymak istiyorum.”

TARAFTARA MESAJI

“İkinci dönemim, yani bu transfer dönemimde geleceğimin haberlerinin çıkmasından itibaren bana çok fazla destek mesajları ve duygu dolu mesajlar gönderdiler. Eski günlerimle beraber yeni günlerimi karıştıran videolar gönderdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Buradan 10 sene önce ayrılmış olsam da sokakta, Kadıköy’de, Bağdat Caddesi’nde –ben Anadolu Yakasında büyüdüm- ne zaman beni görseler sevgiyle yaklaştılar, beni hep Fenerbahçeli olarak gördüler. Onlara çok teşekkür ediyorum, en son şampiyonlukta burada kadrodaydım, inşallah yeni şampiyonluklarla beraber geri döndüğüm için mutluyum.”