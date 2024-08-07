Merve Dinçel Kavurat veda etti!

Milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg bronz madalya maçında Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e 2-0 mağlup oldu ve beşinci olarak oyunlara veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 22:47
Merve Dinçel Kavurat veda etti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 49 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya maçını kaybetti.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49 kiloda çeyrek finalde yenildiği Çinli Quing Guo finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesajdaki ilk maçında mülteci takımı kadrosunda yer alan Dino Pouryounes Langeroudi'yi yenen Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya için Hırvat Lena Stojkovic ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalya şansını kaybeden Merve Dinçel Kavurat, oyunları beşinci tamamladı.


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