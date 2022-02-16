Messi penaltı kaçırdı aynı dakika Ronaldo vurdu! Geceye damga vuran olay…

16 Şubat 2022 Çarşamba, 13:29

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG erken final niteliği taşıyan maçta Real Madrid’i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müthiş maçı baştan sona üstün götüren Fransız devi, 90+4'te Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Deplasmanda oldukça etkisiz kalan Real Madrid maç boyunca mahkum oynadı. Paris Saint Germain, 617 isabetli pasla tamamladığı maçta Real Madrid kalesine tam 21 şut attı. Paris, bu denemelerin 8’inde isabet bulurken Real Madrid karşılaşma boyunca rakip kaleye isabetli şut atamadı.

KARİYERİNDE İLK KEZ REAL’E KARŞI PENALTI KAÇIRDI

Gecenin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan isim kazanan cephede Messi oldu. 62. dakikada Carvajal'in ceza sahası içinde Mbappe'ye yaptığı faul sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi’ye Real Madrid kalecisi Courtois gol izni vermedi. Daha önce Real Madrid’e karşı 6 penaltı atışını gole çeviren Messi kariyerinde ilk kez İspanyol devine karşı penaltı atışından faydalanamadı. Aynı dakikada Ronaldo’nun Premier Lig’de Manchester United formasıyla Birghton ağlarına gönderdiği gol, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllardır kıyaslanan ikilinin aynı dakika içerisinde hem sevinç hem de hüzün yaşaması çok konuşuldu.

EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN İSİM

Şampiyonlar Ligi kariyerinde kullandığı 23 penaltının beşini gole çeviremeyen Lionel Messi, turnuvada ilk maçına çıktığı 2004/05 sezonundan bu yana en fazla penaltı kaçıran oyuncu konumuna düştü. İşte sosyal medyada Messi-Ronaldo yansımaları…