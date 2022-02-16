Trabzonspor'da hedef Avrupa
Şampiyonluğa koşan Trabzonspor, geleceğin temellerini atıyor. hedef Avrupa. Abdullah Avcı'nın 60 puanla zirveye çıkardığı Bordo-Mavililerin bugüne gelmesinin bir de öncesi var.
Şampiyonluk hedefine kilitlenen Abdullah Avcı, Trabzonspor’da başarıdan başarıya koşuyor. Avcı’nın 60 puanla zirveye çıkardığı Bordo-Mavililerin bugüne gelmesinin bir de öncesi var.
Tecrübeli hoca, göreve başladığında takımı 17. sırada almıştı. Avcı ile çıkılan ilk maç olan Erzurumspor karşılaşmasında alınan galibiyetle yeşeren umutlar, sezon sonunda 71 puan ve 4. sıra müthiş bir maratondu. Çıkış bu sezon da sürdü, Trabzon rakiplerine büyük fark attı. Bu tabloya önce Avcı inandı sonra ekibi. Daha da önemlisi Abdullah Hoca, alınan başarılı sonuçlardan sonra Trabzonspor sevdalılarını da bu coşkunun içine katmayı başardı.
Trabzonspor bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda kupayı havaya kaldırmak istiyor. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı, gözünü Avrupa kupalarına dikmiş durumda. Yönetim, Avcı ile sadece bu sezonun değil, gelecek yıllarından da planlamasını yapıyor. Visca, Kouassi, Puchacz gibi nokta atışı transferlerin yanı sıra genç ve yetenekli isimler de kadroya katıldı. Bu başarıda scout ekibinin başındaki Trabzonspor’un eski kalecisi İhsan Derelioğlu ve çalışma arkadaşlarının katkıları çok büyük.
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