Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Erdoğan'a ziyaret

06 Kasım 2021 Cumartesi, 12:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen'i kabul etti.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Erdoğan ve Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp Türkçe ve İngilizce olarak not düştü: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti."



