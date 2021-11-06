Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Erdoğan'a ziyaret

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 12:22
Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Erdoğan'a ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen'i kabul etti. 

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Erdoğan ve Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp Türkçe ve İngilizce olarak not düştü: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti."



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