Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Erdoğan'a ziyaret
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen'i kabul etti.
Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Erdoğan ve Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp Türkçe ve İngilizce olarak not düştü: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti."
Football Talks with our President R.T.E and Rıdvan Dilmen ????? //— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 5, 2021
Sayın Cumhurbaşkanımız R.T.E ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti. ????? pic.twitter.com/2EHiub3nig
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