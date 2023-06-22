Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 08:00

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili Spor Gecesi YouTube kanalına konuştu.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "İmkanlarımızı seferber ettik Icardi için. Icardi de burada olmak istiyor. Bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bu seneyi Suudi Arabistan atılım yılı ilan etmiş. 20 takıma 1'er milyar dolar verildiği söyleniyor. 100-200 milyon euro bütçeye gidiyorlar bir oyuncuya. Bu paralar teklif edilirse biz baş edemeyiz." dedi.

"ICARDI, G.SARAY'I İSTİYOR"

Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Öztürk, "Icardi burada kalmak istiyor. Başkanımız, Erden Timur, hocamız herkes onu istiyor. Ekonomik fedakarlık dahil hepimiz hazırız. İşin duygusal tarafında biz önceyiz." ifadelerini kullandı.

"1 HAFTA 10 GÜNE BELLİ OLACAK"

Transferin kısa süre içinde başlayacağını söyleyen Metin Öztürk, "Avrupa'da oynamaya devam etmek isterse bizde oynayacaktır. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Başkanımız bu konuda yol da aldı. İşin duygusal tarafında öndeyiz, 1 hafta 10 gün içinde belli olur" şeklinde konuştu.