MHK'den Ali Palabıyık kararı!

05 Ekim 2021 Salı, 09:11

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada verdiği kararlarla günün en çok tartışılan ismi olan Ali Palabıyık'a Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ceza verileceği iddia edildi.

Çaykur Rizespor- Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı.

Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Ajansspor