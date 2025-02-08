Michy Batshuayi, Almanya'da sessiz başladı!
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Mönchengladbach'ın Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti. Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Michy Bathsuayi, yeni takımında ilk maçına çıktı.
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Borussia-Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mönchengladbach'ın golünü 26. dakikada Tim Kleindienst, Frankfurt'un golünü ise 31. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt 39, Mönchengladbach ise 31 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan transfer ettiği Michy Bathsuayi, ilk maçına 11'de başladı.
42. dakikada tartışmadan sarı kart gören Belçikalı, 57. dakikada yerini milli futbolcu Can Uzun'a bıraktı.
Spor Haberleri
- Michy Batshuayi, Almanya'da sessiz başladı!
- Fenerbahçe Beko uzatmalarda güldü
- İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı tepkisi!
- Ole Gunnar Solskjaer'den maç saati açıklaması!
- Beşiktaş'tan maç sonu olay gönderme!
- Bournemouth, Everton'ı saf dışı bıraktı!
- “Arthur Masuaku oynadı, Beşiktaş kazandı”
- Nice, sahasında Lens'i geçti!
- Beşiktaş Fibabanka evinde farklı galip
- Bartuğ Elmaz ilk golünü attı, Maribor kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Karısını dövememekten şikayet etti!
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- O kent için kritik uyarı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı