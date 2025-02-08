Michy Batshuayi, Almanya'da sessiz başladı!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 23:24

Güncelleme: 08.02.2025 - 23:24

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Borussia-Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mönchengladbach'ın golünü 26. dakikada Tim Kleindienst, Frankfurt'un golünü ise 31. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt 39, Mönchengladbach ise 31 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan transfer ettiği Michy Bathsuayi, ilk maçına 11'de başladı.

42. dakikada tartışmadan sarı kart gören Belçikalı, 57. dakikada yerini milli futbolcu Can Uzun'a bıraktı.