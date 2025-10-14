Milli araya, Ay-Yıldızlı takımın Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki müsabakaları sebebiyle girilmişti. Süper Lig'de ara 5 Ekim'de gerçekleşen son maçlar ardından başladı. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından 8. hafta itibarıyla başladı.
Trendyol Süper Lig perdesi, 18 Ekim'de oynanacak 9. hafta Konyaspor - Kocaelispor mücadelesi ile yeniden açılacak.
MİLLİ MAÇ TARİHLERİ
11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye