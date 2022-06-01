Milli atıcılar, Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Trap Karışık Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

AA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:41
Milli atıcılar, Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
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Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Trap Karışık Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer'in mücadele ettiği belirtildi.

Milli sporcular, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.


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