Samsunspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile prensipte anlaştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör konusunda Ersan Parlatan ile yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Parlatan'ın Atakaş Hatayspor, Göztepe ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'da görev yapan teknik direktör İlhan Palut'un yardımcılığını üstlendiği belirtilen açıklamada, Parlatan'ın ekibinde İtalyan yardımcı antrenör, İtalyan kondisyoner ve Alman kaleci antrenörü de yer alacağı kaydedildi.
Kulübün ayrıca bir Türk kaleci antrenörü, bir Türk kondisyoner ve 4 analizci ile de sözleşme imzaladığı aktarıldı.
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