Milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ı galibiyete taşıdı
milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 120-104 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi.
Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta Hornets'a karşı yaklaşık 30 dakika 31 saniye sahada kalan Cedi Osman, 24 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bu sezon 44. galibiyetini alan Cavaliers'ta Evan Mobley 26, Caris LeVert ise 22 sayı kaydetti.
Ev sahibi Hornets'ta Kelly Oubre Jr'ın 28 ve Terry Rozier'nin 22 sayısı, sezonun 49. yenilgisini önleyemedi.
BUCKS, SUNS DEPLASMANINDA KAZANDI
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 116-104 yenerek 50 galibiyete ulaştı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve Brook Lopez 21 sayı, 10 ribaunt üretti.
Devin Booker'ın 30 ve Deandre Ayton'ın 16 sayısı, Suns'ın 32. mağlubiyetini engelleyemedi.
RAPTORS, NUGGETS'I GEÇTİ
Toronto Raptors, sahasında Denver Nuggets'ı 125-110'luk skorla geçti.
Fred VanVleet 36 sayı, 7 asist ve OG Anunoby 24 sayı, üçer ribaunt ve asistle Raptors'ın 33. galibiyetinde öne çıktı.
Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta (46 galibiyet, 23 mağlubiyet) Nikola Jokic 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Michael Porter Jr 23 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
NBA'de gece oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 104-120
Washington Wizards-Detroit Pistons: 117-97
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 125-110
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 108-123
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 121-107
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 132-114
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 104-116
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 107-123
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