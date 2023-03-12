NBA'de Ömer Faruk Yurtseven sezon açılışını yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Türk oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, deplasmanda Orlando Magic'e 126-114 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ise kendi sahasında konuk ettiği Chicago Bulls'a 119-111 keybetti.

AA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 12:24
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven sezon açılışını yaptı
Abone Ol google-news

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi.

Sol ayak bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat formasıyla bu sezon ilk defa parkeye adım attı.

Ömer, Heat'in uzatma sonucu 126-114 yenildiği Orlando Magic deplasmanında 7 dakika sahada kaldı ve 1 ribaunt aldı.

Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın sahasında 119-111 kaybettiği Chicago Bulls maçını 10 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla tamamladı.

Stephen Curry

CURRY SAHNEYE ÇIKTI

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren son şampiyon Warriors ile ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks arasındaki maç, büyük çekişmeye sahip oldu.

Ev sahibi Warriors, normal süresi 111-111 biten mücadeleyi, 22'si son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 36 sayı atan Stephen Curry sayesinde kazandı. Donte DiVincenzo 20 sayı, 10 ribaunt, Klay Thompson da 22 sayılık katkıda bulundu.

Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Jrue Holiday 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Brook Lopez 19 sayı, 7 ribaunt, 5 blok ve Khris Middleton 19 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 106-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 115-121

Orlando Magic-Miami Heat: 126-114 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 125-134

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 112-108

Houston Rockets-Chicago Bulls: 111-119

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 96-110

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 125-116 (uzatmada)

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 119-128


ömer faruk yurtseven Miami Heat Alperen Şengün Houston Rockets nba

İlgili Haberler

NBA'de Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i geçemedi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i geçemedi
NBA'de Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek

NBA'de Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek
NBA'de Alperen Şengün 14 sayı attı, Rockets uzatmada kaybetti

NBA'de Alperen Şengün 14 sayı attı, Rockets uzatmada kaybetti

En Çok Okunan Haberler