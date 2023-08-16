Milli güreşçilerden 2 bronz madalya
20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.
Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve İbrahim Metehan Yaprak, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonun ikinci gününde serbest stilde maçlar yapıldı.
Şampiyonada 65 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, Kırgız rakibi Aden Sakybaev'i 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak da yine Kırgızistan'dan Omurbek Taalaibek Uulu'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Peker'den imalı paylaşım
- 101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
- Benzine dev zam yolda!