Milli güreşçilerden 2 bronz madalya

Yayınlanma: 16.08.2023 - 00:46

Güncelleme: 16.08.2023 - 00:46

Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve İbrahim Metehan Yaprak, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonun ikinci gününde serbest stilde maçlar yapıldı.

Şampiyonada 65 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, Kırgız rakibi Aden Sakybaev'i 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak da yine Kırgızistan'dan Omurbek Taalaibek Uulu'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.