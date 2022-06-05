Milli halterci Melike Günal, Avrupa ikincisi oldu
Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +87 kiloda milli sporcu Melike Günal, üç gümüş madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melike Günal, koparmada 108, silkmede 134 ve toplamda 242 kiloyla üç gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.
Aynı kiloda mücadele eden Aleyna Kaymaz ise koparmada 101, silkmede 125, toplamda 226 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.
Milli sporcular, başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Tiran'da başarılı bir organizasyon geçirdiklerini belirterek, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 3 gümüş madalya kazanan sporcu ve antrenörleri kutladı.
Video Haberler
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
- Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
- Bodrum sahillerinde yoğunluk
- ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Faturası Türk'e kesildi