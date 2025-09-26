Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Milli maçlar nedeniyle de Süper Lig müsabakalarında kısa bir ara olacak. Peki, Milli maç arası ne zaman? Süper Lig ne zaman ara veriyor?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşıyor. Milli maç sebebi ile takımlar Süper Lig'de son olarak 5 Ekim'de sahne alacak. 8. haftadaki müsabakalar ardından Lig'de Milli ara başlayacak. 9. hafta maçları ile ara son bulacak. Hafta, 18 Ekim'de Konyaspor - Kocaelispor maçı ile başlayacak.