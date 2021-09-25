Milli masatenisçimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 11:00

Milli masatenisi sporcusu Ece Haraç, ilk lig maçına galibiyetle başladı.

Türkiye'den Almanya'ya transfer olan en genç sporcu unvanının sahibi Ece Haraç, Kadınlar 2'nci Ligi takımlarından SV SCHOTT Jena ekibi ile ilk lig maçına çıktı. Bundesliga'da oynayan tek kadın temsilcimiz, SV SHOTT Jena'nın kendi evinde TTC Langweid ile oynadığı maçta, ilk çift karşılaşmasında rakiplerini Kazak takım arkadaşı Lavrova ile 3-1 yenerek takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra iki tek maçına çıkan Ece Haraç, Vietnam asıllı İtalyan Le Thi Hong Loan'ı 3-1, İngiliz Charlotte Bardsley'i ise 3-2 mağlup ederek takımına 2 galibiyet daha kazandırdı. Jena'nın sahadan 6-2 galip ayrıldığı maçta ev sahibi takıma diğer galibiyetleri Lavraova (2) ve Hollandalı Van Lierop kazandırdı.

SV SCHOTT Jena ligdeki 2'nci maçında 9 Ekim 2021 cumartesi günü sahasında TuS Uentrop'u konuk edecek.

Ece Haraç, Tayland'ın Korat kentinde, 25 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Masatenisi 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmişti. Daha önce Dünya, Balkanlar, Avrupa Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan milli sporcu, 2019 yılında ilk kez katıldığı Masatenisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda 3 galibiyet alan ilk Türk sporcusu unvanını elde etmişti.