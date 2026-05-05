Milli okçu Emircan Haney, Avrupa rekoruna ortak oldu!

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'de düzenlenen ikinci ayağına katılan milli sporculardan Emircan Haney, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında 718 puanla Avrupa rekorunu egale etti.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Emircan, Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda tarihi bir performansa imza attı.
2025'te dünyada yılın en iyi okçusu seçilen Emircan, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında topladığı 718 puanla Avrupa rekoruna ortak oldu.
25 yaşındaki Emircan, Türkiye Makaralı Yay Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Evren Çağıran'a (715 puan) ait Türkiye rekorunu da ele geçirdi.