Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:51

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:51

2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Peki, Milli sporcu Selene Durna kimdir, kaç yaşında, nereli? Selene Durna neden öldü?

SELENE DURNA KİMDİR?

Selene Durna 25 Haziran 1992 yılında dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi milli atlet antrenörlük bölümü mezunu olan Durna, Türkiye’yi temsil ettiği birçok ulusal ve uluslararası turnuvada başarı göstererek adını duyurmuştur. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu Durna, geçen yıl Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün atletizm takımına katılmıştı.

SELENE DURNA NEDEN ÖLDÜ?

Atletizm sporuyla ilgilenen ve Beşiktaş'ta forma giyen Selene Durna, Sarıyer'deki evinin balkonunundan düşerek hayatını kaybetti.