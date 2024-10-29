Emre Kaplan kimdir? Emre Kaplan kaç yaşında, nereli? Emre Kaplan'a kim yumruk attı? Emre Kaplan olayı nedir?
Galatasaray ve Beşiktaş derbisinin ardından muhabir Emre Kaplan ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması arasında kavga çıktığı iddia edildi. Peki, Emre Kaplan kimdir? Emre Kaplan kaç yaşında, nereli? Emre Kaplan'a kim yumruk attı? Emre Kaplan olayı nedir?
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar muhabir Emre Kaplan'a yumruklu saldırı gerçekleştirdiği sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, Emre Kaplan kimdir? Emre Kaplan kaç yaşında, nereli? Emre Kaplan'a kim yumruk attı? Emre Kaplan olayı nedir?
EMRE KAPLAN KİMDİR?
Emre Kaplan, A Spor kanalında yorumculukta bulunan spor muhabiridir.
EMRE KAPLAN OLAYI NEDİR?
Galatasaray ve Beşiktaş derbisinin ardından muhabir Emre Kaplan ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar arasında yumruklu kavga çıktı. Gülnar'ın, Asbşakan Hüseyin Yücel'in aracına bindiği iddia edildi. Polisler olay sonrası görgü tanıklarını dinlerken yumruk atan şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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