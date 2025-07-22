Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli Takım galibiyetle başladı!

Milli Takım galibiyetle başladı!

22.07.2025 09:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli Takım galibiyetle başladı!

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki ilk maçına Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup eden Türkiye, organizasyona galibiyetle başladı.

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.

Basketbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre 26 Temmuza kadar Kuzey Makedonya'da devam edecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele eden ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibini 32 sayı farkla yendi.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ömer Kutluay 18 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve Demir Öztürk 13 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Milliler, turnuvadaki ikinci mücadelesinde yarın Letonya ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Kuzey Makedonya #milli takım #Avrupa Gençlik Olimpik Festivali

İlgili Haberler

Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı Avrupa şampiyonu! 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gün yarışlarında Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyon oldu.
A Milli Takım, dünya sıralamasında yerini korudu
A Milli Takım, dünya sıralamasında yerini korudu A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.
Milli takım, Bulgaristan ile Bursa'da karşılacak!
Milli takım, Bulgaristan ile Bursa'da karşılacak! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.