Milli Takım galibiyetle başladı!

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.

Basketbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre 26 Temmuza kadar Kuzey Makedonya'da devam edecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele eden ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibini 32 sayı farkla yendi.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ömer Kutluay 18 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve Demir Öztürk 13 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Milliler, turnuvadaki ikinci mücadelesinde yarın Letonya ile karşılaşacak.