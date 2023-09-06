Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kuzey Tunçelli, elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını da geçmeyi başardı.
Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Netanya kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 800 metre serbestte milli sporcu Kuzey Tunçelli mücadele etti.
Kuzey, 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Milli sporcu ayrıca elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını da geçmeyi başardı.
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