Milliler zorlu mücadele için Hırvatistan'a gitti

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:07

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:07

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı Osijek şehrine gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Osijek'e hareket eden millilere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.

Hırvatistan-Türkiye mücadelesi, TSİ 21.45'te Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak.