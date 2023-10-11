Milliler zorlu mücadele için Hırvatistan'a gitti
Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı Osijek gitti.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı Osijek şehrine gitti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Osijek'e hareket eden millilere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.
Hırvatistan-Türkiye mücadelesi, TSİ 21.45'te Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak.
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