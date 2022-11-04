Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe'yi kutluyorum'
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, maçına ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.
Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, galibiyetinden ötürü Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Sarı-lacivertlilerin çok iyi oynadığını belirten Lucescu, "Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. İki önemli hata yaptık. İkisi de golle sonuçlandı. Ancak bu demek değil ki Fenerbahçe hak etmedi. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İlk yarı kötü oynadık ama 2. yarı futbolcularım karakterlerini ortaya koydu. Onları da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Lucescu, lige konsantre olacaklarını ve ligi en üst sıralarda bitirmek için mücadele edeceklerini dile getirerek sözlerini tamamladı.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?