Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe'yi kutluyorum'

04 Kasım 2022 Cuma, 08:26

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, galibiyetinden ötürü Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Sarı-lacivertlilerin çok iyi oynadığını belirten Lucescu, "Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. İki önemli hata yaptık. İkisi de golle sonuçlandı. Ancak bu demek değil ki Fenerbahçe hak etmedi. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İlk yarı kötü oynadık ama 2. yarı futbolcularım karakterlerini ortaya koydu. Onları da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Lucescu, lige konsantre olacaklarını ve ligi en üst sıralarda bitirmek için mücadele edeceklerini dile getirerek sözlerini tamamladı.