Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! ''Bu insanlara ihanet edemem'

23 Aralık 2022 Cuma, 19:57

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınında bir röportaj verdi. Lucescu, Fenerbahçe'nin kendisiyle sözleşme imzalamak istediğini ancak bunu reddettiğini söyledi.

Sporx'te yer alan haberde, Lucescu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların ardından Dinamo Kiev'den ayrılmamasıyla ilgili olarak, "Neden ayrılmayı reddettim? Bu insanlara ihanet edemem. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim. Benim yerim burası. Neredeyse bir yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor. Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil" dedi.

"SİREN ÇALANA KADAR OYNUYORUZ"

Rumen teknik adam, Ukrayna'da şu anda nasıl yaşadıkları sorusuna ise, "Korkuyla yaşıyoruz. Gökyüzüne baktığınızda her an ne olabileceğini bilmiyorsunuz. Sahadayken uçakların gürültüsünü duyuyoruz. Sirenler çalana kadar oynuyoruz." şeklinde karşılık verdi.

Sirenler sonrası yarıda kalan bir maçta, karşılaşmaya yeniden başlamak için neredeyse bir saat soyunma odasında kalmak zorunda kaldıklarını söyleyen 77 yaşındaki antrenör, "Böyle bir şeyi benim dışında kimin yapacağını bilmiyorum ama yaptığım şeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN DE BUNU YAŞADIM"

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi hatırlatılan Lucescu, "O genç ve kararını verdi. Son iki yılda, başka yabancı antrenörler de Ukrayna takımlarından ayrıldı. Shakhtar Donetsk'te çalıştığımda, 2014 yılında ben de bunu yaşadım" cevabını verdi.