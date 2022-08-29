MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan takımla ilk antrenmanına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:28
MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı
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MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanına çıktı.

Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Ömer Erdoğan'ın, sarı-lacivertli futbolcularla Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmanda bir araya geldiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarına da Erdoğan yönetiminde başladı.

Takımla antrenman öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, daha sonra sarı-lacivertli takıma ilk çalışmasını yaptırdı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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