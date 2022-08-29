MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanını yaptı
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan takımla ilk antrenmanına çıktı.
MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk antrenmanına çıktı.
Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Ömer Erdoğan'ın, sarı-lacivertli futbolcularla Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmanda bir araya geldiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarına da Erdoğan yönetiminde başladı.
Takımla antrenman öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, daha sonra sarı-lacivertli takıma ilk çalışmasını yaptırdı.
MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- Katliam gibi kazada skandal ayrıntı
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Hadi şimdi sıra sizde!