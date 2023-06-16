MKE Ankaragücü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu
Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp programı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten takımın kamp programı hakkında yapılan açıklamada, "Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında takımımızın gerçekleştireceği kamp programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'mizde başlayacak olan takımımız, daha sonra iki etaptan oluşacak kamp programına Bolu'da devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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