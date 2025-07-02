Mohamed Elyounoussi kimdir? Trabzonspor'un istediği Mohamed Elyounoussi kaç yaşında, nereli? Mohamed Elyounoussi Trabzonspor'a mı gelecek?

Fatih Tekke yönetiminde transferlerde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da hedef kadroyu nokta isimlerle güçlendirmek oldu. Fırtına, bu doğrultuda genç futbolcu Mohamed Elyounoussi'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, Mohamed Elyounoussi kimdir? Trabzonspor'un ilgilendiği Mohamed Elyounoussi kaç yaşında, nereli? Timo Werner Trabzonspor'a mı gelecek?





MOHAMED ELYOUNOUSSI KİMDİR?

Mohamed Elyounoussi, 1994 yılında dünyaya geldi. Elyounoussi, Fas'ın El-Hüseyniye kentinde doğdu ve genç yaşta Norveç'in Sarpsborg şehrine taşındı ve profesyonel kariyerine burada başladı.

MOHAMED ELYOUNOUSSI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Elyounoussi, Tippeligaen'daki ilk maçına 8 Mayıs 2011'de Sarpsborg 08'in Odd Grenland'a karşı oynadığı maçta yedekten oyuna girerek çıktı. Elyounoussi, 15 Mart 2014'te aynı takımdan Tippeligaen takımı Molde FK'ye transfer oldu. Molde FK'deki ilk sezonunda her lig maçında oynadı ve 13 golle kulübün en golcü oyuncusu oldu. 6 Temmuz 2016'da Elyounoussi, dört yıllık sözleşmeyle İsviçre Süper Ligi ekibi FC Basel'e transfer oldu. 29 Haziran 2018'de Elyounoussi, Southampton tarafından 16 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında transfer edildi ve beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Elyounoussi, 27 Temmuz 2023'te FC Kopenhag ile serbest transferle dört yıllık sözleşme imzaladı.



