Ferdi Kadıoğlu oynadı: Brighton, İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'a takıldı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.10.2024 - 09:53

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, sahasında Liverpool ile karşılaştı.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Liverpool, tur atlayan taraf oldu.

FERDİ KADIOĞLU FORMA GİYDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Ferdi Kadıoğlu, ikinci yarının başına oyundan alındı. Milli futbolcumuz yerini, Pervis Estupinan'a bıraktı.

İkinci yarıda 46. ve 63. dakikalarda Cody Gakpo, Liverpool'a iki farklı üstünlük sağladı. Brighton 81. dakikada Simon Adingra'yla gol bulsa da 85. dakikada Luis Diaz ağları havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.

BRIGHTON VEDA ETTİ

Dakikalar 90'ı gösterirken de Tariq Lamptey, skoru 3-2'ye getirdi ancak Brighton kupadan elenmekten kurtulamadı.

Liverpool, Lig Kupası'nda çeyrek finalde mücadele edecek.